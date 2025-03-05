Демократ намагався зірвати промову Трампа у Конгресі – його вигнали

Виступ Трампа у Конгресі (Фото: ЕРА)

Представника демократичної партії США вигнали з Конгресу через те, що він намагався зірвати виступ Дональда Трампа. Про це повідомляє Sky News.

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Вигнали конгресмена Ела Гріна за "порушення порядку". Наразі не зрозуміло, що саме він сказав Трампу.

Він почав перебивати лідера США під час виступу, після чого спікер Палати представників Майк Джонсон запропонував йому сісти і не порушувати лад, одна він не зробив цього.

У результаті йому було наказано залишити зал і його вивели у супроводі офіцера.

Перед цим були чутні й інші вигуки несхвалення, але вони заглушалися скандуванням республіканців "США".

Пізніше в коментарі ABC News Грін сказав, що "наслідував бажання свідомості" і "бувають моменти, коли краще стояти одному, ніж не стояти взагалі".

За його словами, Трамп "підриває систему охорони здоров'я" та "фактично ігнорує ухвали суду".

"Якогось моменту нам усім доведеться встати", – сказав конгресмен.

Ел Грін (скриншот трансляції)

4 березня Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що ніч 4 березня буде "великою", не наводячи жодних деталей. Згодом стало відомо, що о 21:00 за місцевим часом (о 04:00 5 березня за Києвом) американський президент виступить із першою доповіддю перед Конгресом.

Axios повідомляв, що деякі демократи планують зірвати виступ Трампа у Конгресі.

За інформацією Fox News, у Конгресі Трамп представить план із закінчення війни в Україні.