Reuters: Трамп оголосить у Конгресі про готовність підписати договір про копалини з Україною

Після суперечки Зеленського та Трампа у Білому домі країни продовжили працювати над угодою

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США та Україна готуються підписати угоду про корисні копалини. Очікується, що Дональд Трамп оголосить про це під час виступу перед Конгресом, повідомили Reuters чотири особи, знайомі із ситуацією.

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Троє з них розповіли, що Трамп уже повідомив своїх радників про цей намір. Однак вони уточнили, що документ ще не підписано і "ситуація може змінитись".

За інформацією одного зі співрозмовників, який знайомий із ситуацією, останніми днями американські чиновники вели переговори з українською стороною про підписання угоди про постачання корисних копалин. Також вони закликали радників президента Володимира Зеленського переконати його вибачитись перед Трапом після суперечки під час зустрічі у Вашингтоні 2 березня.

28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським та Трампом відбулася суперечка. Пізніше стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.

3 березня радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачень, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.

4 березня Зеленський заявив, що зустріч у США пішла не за планом. Він наголосив, що Україна хоче миру і готова на угоду про копалини.