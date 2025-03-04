Reuters: Трамп оголосить у Конгресі про готовність підписати договір про копалини з Україною
США та Україна готуються підписати угоду про корисні копалини. Очікується, що Дональд Трамп оголосить про це під час виступу перед Конгресом, повідомили Reuters чотири особи, знайомі із ситуацією.
Троє з них розповіли, що Трамп уже повідомив своїх радників про цей намір. Однак вони уточнили, що документ ще не підписано і "ситуація може змінитись".
За інформацією одного зі співрозмовників, який знайомий із ситуацією, останніми днями американські чиновники вели переговори з українською стороною про підписання угоди про постачання корисних копалин. Також вони закликали радників президента Володимира Зеленського переконати його вибачитись перед Трапом після суперечки під час зустрічі у Вашингтоні 2 березня.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Однак під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським та Трампом відбулася суперечка. Пізніше стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім, і угода про корисні копалини не була підписана.
- 3 березня радник Трампа Волтц повідомив, що Білий дім чекає від Зеленського вибачень, підписання угоди про корисні копалини та висловлення готовності до мирних переговорів.
- 4 березня Зеленський заявив, що зустріч у США пішла не за планом. Він наголосив, що Україна хоче миру і готова на угоду про копалини.