Reuters: Трамп объявит в Конгрессе о готовности подписать договор об ископаемых с Украиной

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

США и Украина готовятся подписать соглашение о полезных ископаемых. Ожидается, что Дональд Трамп объявит об этом во время выступления перед Конгрессом, сообщили Reuters четыре человека, знакомых с ситуацией.

Трое из них рассказали, что Трамп уже сообщил своим советникам об этом намерении. Однако они уточнили, что документ еще не подписан и "ситуация может измениться".

По информации одного из собеседников, который знаком с ситуацией, в последние дни американские чиновники вели переговоры с украинской стороной о подписании соглашения о поставках полезных ископаемых. Также они призывали советников президента Владимира Зеленского убедить его извиниться перед Трапом после спора во время встречи в Вашингтоне 2 марта.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. Однако во время общения в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом произошел спор. Позже стало известно, что Зеленский досрочно покинул Белый дом и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

3 марта советник Трампа Уолтц сообщил, что Белый дом ждет от Зеленского извинений, подписания соглашения о полезных ископаемых и выражения готовности к мирным переговорам.

4 марта Зеленский заявил, что встреча в США пошла не по плану. Он подчеркнул, что Украина хочет мира и готова на соглашение об ископаемых.