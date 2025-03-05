Трамп: Я предприму исторические действия о добыче ископаемых в США
Президент США Дональд Трамп намерен "значительно расширить" добычу важнейших полезных ископаемых в США. Об этом он заявил во время выступления перед Конгрессом, трансляцию которого ведет Общественное.
"Позже на этой неделе я также предприму исторические действия по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", – заявил он.
CNN отмечает, что речь может идти о графите, литии, уране и еще 17 химических элементах, которые известны как редкоземельные элементы. Они важны для экономического роста и национальной безопасности США.
В частности, эти металлы используют для производства электроники, технологий чистой энергии, включая ветряные турбины, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.
- 12 февраля США передали Украине проект соглашения о полезных ископаемых.
- 26 февраля NBC сообщало, что Россия предложила США соглашение об ископаемых на оккупированных территориях Украины.
- 4 марта Лукашенко поручил "копать и смотреть", есть ли у Беларуси редкоземельные металлы.
- В тот же день Reuters сообщало, что Трамп может объявить в Конгрессе о готовности подписать договор об ископаемых с Украиной.