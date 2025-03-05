Трамп: Я предприму исторические действия о добыче ископаемых в США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп намерен "значительно расширить" добычу важнейших полезных ископаемых в США. Об этом он заявил во время выступления перед Конгрессом, трансляцию которого ведет Общественное.

"Позже на этой неделе я также предприму исторические действия по значительному расширению производства важнейших минералов и редкоземельных металлов здесь, в США", – заявил он.

CNN отмечает, что речь может идти о графите, литии, уране и еще 17 химических элементах, которые известны как редкоземельные элементы. Они важны для экономического роста и национальной безопасности США.

В частности, эти металлы используют для производства электроники, технологий чистой энергии, включая ветряные турбины, энергетических сетей и электромобилей, а также некоторых систем вооружения.