Трамп анонсував "історичні дії" у видобутку копалин у США

Американський президент каже, що буде значне розширення виробництва найважливіших мінералів і рідкісноземельних металів у Штатах

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп має намір "значно розширити" видобуток найважливіших корисних копалин у США. Про це він заявив під час виступу перед Конгресом, трансляцію якого веде Суспільне.

"Пізніше цього тижня я також вчиню історичні дії щодо значного розширення виробництва найважливіших мінералів і рідкісноземельних металів тут, у США", – заявив він.

CNN зазначає, що мова може йти про графіт, літій, уран і ще 17 хімічних елементів, які відомі як рідкісноземельні елементи. Вони важливі для економічного зростання та національної безпеки США.

Зокрема, ці метали використовують для виробництва електроніки, технологій чистої енергії, включаючи вітряні турбіни, енергетичні мережі та електромобілі, а також деякі системи озброєння.