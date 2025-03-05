Make America Rich Again і трохи про Україну. Головні тези із промови Трампа в Конгресі

Про війну Росії проти України Трамп заговорив уже під кінець виступу, при цьому знову казав про "марну" загибель як українців, так і росіян

Дональд Трамп у Конгресі США (Фото: WIN MCNAMEE / ЕРА)

Президент США Дональд Трамп уперше після повернення до Білого дому виступив перед Конгресом. LIGA.net зібрала основні тези з промови.

Трамп обіцяв, що ніч 4 березня буде "великою", і що він розкаже "все як є". Проте чогось кардинально нового в його промові не прозвучало.

Він розпочав із подяки всім громадянам США і заяви "Америка повертається!"

Президент США зазначив, що за минулі шість тижнів підписав понад 100 указів "для того, щоб відновити здоровий глузд і добробут у країні". Укази стосувалися питань імміграції, кліматичної та енергетичної політики, а також ініціатив щодо різноманітності у федеральному уряді.

Він зазначив, що одразу після вступу на посаду оголосив надзвичайний стан на кордонах і наказав прикордонній службі "відбити напад" на США. Наразі намагання незаконно перетнути кордон мігрантами на "найнижчих показниках за всю історію", запевняє Трамп.

У цьому контексті він назвав свого попередника Джо Байдена "найгіршим в історії" президентом Штатів.

Трамп оголосив про замороження всієї міжнародної допомоги, федеральних наймів і нових федеральних регуляцій.

Він також заявив, що припиняє "зелене шахрайство" й угоду про кліматичні зміни, яка вартувала США "трильйонів доларів".

Трамп оголосив про вихід із "корумпованої" Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і "антиамериканської" Ради ООН.

Він також стверджує, що "приніс свободу слова" в Америку.

Нагадав він і про указ, що проголошує англійську мову офіційною на території Штатів, про перейменування Мексиканської затоки в Американську затоку.

Також Трамп нагадав, що в США відтепер існує лише два гендери – чоловічий і жіночий. Він підписав указ про заборону для чоловіків (трансгендерів. – Ред.) брати участь у змаганнях із жіночих видів спорту.

Він поскаржився на інфляцію і пообіцяв зробити Америку "доступною знову". Вкотре звинуватив Байдена – тепер у тому, що той нібито "вивів із-під контролю вартість яєць".

Він анонсував "історичні дії"у роботі над видобуванням у Штатах критично важливих рідкісноземельних металів.

Для подолання інфляції Трамп пообіцяв знизити "жахливі податки" і видатки на енергетику. Він нагадав про створення для цього Департаменту урядової ефективності під керівництвом Ілона Маска. Каже, той "чудово працює".

Загалом Трамп дуже багато говорив про економіку під гаслом "Make America Rich Again", про мита, про фермерство, знову критикував Байдена у всіх цих питаннях.

Також він учергове заявив про територіальні інтереси до Гренландії та Панамського каналу.

Уже наприкінці промови Трамп згадав про російсько-українську війну. Він назвав це "жахливим конфліктом" і заявив про "мільйони" загиблих і поранених "без потреби на те" українців і росіян.

"І кінця цьому не видно. Сотні мільйонів доларів було виділено на підтримку України без жодних задатків, жодного кредитного забезпечення", – заявив він.

Трамп каже, що щотижня гине понад 2000 молодих людей – українських захисників і російських окупантів у цьому контексті він ставить в один ряд.

Тим часом, за його словами, Європа витратила більше грошей на російську нафту і газ – більше, ніж на оборону України.

Трамп знову озвучив цифри, які спростував навіть Пентагон, – що Штати нібито виділили цілих $350 млрд на допомогу Україні, а Європа – $100 млрд.

І в цьому контексті він знову критикував Байдена – мовляв, той виділив багато грошей на військову допомогу Україні, замість того, щоб "зупинити це".

Трамп каже, що "отримав важливий лист" від президента Володимира Зеленського (як виявилося, йдеться про його допис в Х. – Ред.), де той каже про готовність України сісти за стіл переговорів.

Трамп доволі детально процитував допис Зеленського і подякував йому за це.

Водночас, як заявив президент Штатів, він мав розмову із Росією й отримав "сильні сигнали, що вони готові до миру".

"Час припинити це божевілля, час припинити вбивства і зупинити цю беззмістовну війну", – сказав Трамп і вкотре заявив про необхідність говорити з обома сторонами.

Далі президент США продовжив говорити про внутрішньоамериканські питання.

Politico та CNN пишуть, що це щорічне звернення президента США до Конгресу тривало одну годину і 40 хвилин і стало найдовшим у сучасній історії.

Демократ Ел Грін намагався зірвати промову Трампа у Конгресі – його вигнали.

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