США звільнять Панамський канал від впливу Китаю – глава Пентагону
США звільнять Панамський канал з-під впливу Китаю. Про це під час візиту до Панами заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає Reuters.
Гегсет провів переговори з урядом Панами та пообіцяв поглибити співпрацю у сфері безпеки. За його словами, США не дозволять Китаю "перетворити канал на зброю", використовуючи комерційні зв'язки китайських фірм для шпигунства.
"Разом ми звільнимо Панамський канал від впливу Китаю. Китай не будував цей канал. Китай не експлуатує цей канал, і Китай не перетворюватиме цей канал на зброю. Разом із Панамою на чолі ми збережемо безпеку каналу та його доступність для всіх країн", – сказав глава Пентагону.
Гегсет – перший міністр оборони США, який відвідав Панаму протягом останніх десятиліть. Панамський канал був побудований США понад сто років тому і переданий Панамі в 1999 році.
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