США звільнять Панамський канал від впливу Китаю – глава Пентагону

За словами Гегсета, Китай не будував канал, а тому не може перетворювати його на зброю

Піт Гегсет (Фото: EPA/KIYOSHI OTA)

США звільнять Панамський канал з-під впливу Китаю. Про це під час візиту до Панами заявив міністр оборони США Піт Гегсет, передає Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Гегсет провів переговори з урядом Панами та пообіцяв поглибити співпрацю у сфері безпеки. За його словами, США не дозволять Китаю "перетворити канал на зброю", використовуючи комерційні зв'язки китайських фірм для шпигунства.

"Разом ми звільнимо Панамський канал від впливу Китаю. Китай не будував цей канал. Китай не експлуатує цей канал, і Китай не перетворюватиме цей канал на зброю. Разом із Панамою на чолі ми збережемо безпеку каналу та його доступність для всіх країн", – сказав глава Пентагону.

Гегсет – перший міністр оборони США, який відвідав Панаму протягом останніх десятиліть. Панамський канал був побудований США понад сто років тому і переданий Панамі в 1999 році.