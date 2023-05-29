Стандарти НАТО у Збройних Силах: У Міноборони розповіли про плани

Міністерство борони розпочало розробку змін до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ". Плануються запровадження стандартів НАТО у кадровій політиці. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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За новими змінами будуть "чітко розмежовані та врегульовані" норми проходження служби в мирний час та особливий період.

Також військовослужбовців будуть призначати на посади зі штатно-посадовими категоріями згідно з їх фактичними військовими званнями.

Планується встановлення мінімальних та максимальних строків вислуги та перебування у військовому званні.

Призначення на вищі військові посади відбуватиметься за рейтинговим принципом.

Міноборони планують запровадити проведення ротації військовослужбовців на відповідних посадах, щоб вони могли набути необхідний досвід.

За новими правилами, якщо кандидатура особи двічі відхилялась від просування по службі, вона буде рекомендована до звільнення



"В основі змін – стандарти кадрового менеджменту НАТО", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після розробки, погодження та розгляду Кабінетом міністрів проєкту змін до "Положення", документ буде подано президенту для уведення його в дію відповідним указом.

4 травня 2023 року в Міноборони запропонували знизити граничний вік для призовників назад до 25 років.

5 травня у відомстві повідомили про "перші кроки" з ліквідації черг під час проходження військовослужбовцями військово-лікарських комісій.

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