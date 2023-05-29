Стандарты НАТО в Вооруженных Силах: В Минобороны рассказали о планах

Министерство бороны приступило к разработке изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ". Планируется внедрение стандартов НАТО в кадровой политике. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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По новым изменениям будут "четко разграничены и урегулированы" нормы прохождения службы в мирное время и особый период.

Также военнослужащих будут назначать на должности со штатно-должностными категориями согласно их фактическим воинским званиям.

Планируется установление минимальных и максимальных сроков выслуги и пребывания в военном звании.

Назначение на высшие военные должности будет проходить по рейтинговому принципу.

Минобороны планируют ввести проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях, чтобы они могли приобрести необходимый опыт.

По новым правилам, если кандидатура лица дважды отклонялась от продвижения по службе, она будет рекомендована к увольнению



"В основе изменений – стандарты кадрового менеджмента НАТО", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после разработки, согласования и рассмотрения Кабинетом министров проекта изменений к "Положению", документ будет представлен президенту для введения его в действие соответствующим указом.

4 мая 2023 года в Минобороны предложили снизить предельный возраст для призывников обратно до 25 лет.

5 мая в ведомстве сообщили о "первых шагах" по ликвидации очередей во время прохождения военнослужащими военно-врачебных комиссий.

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