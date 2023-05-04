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В Минобороны предлагают снизить предельный возраст для призывников обратно до 25 лет

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 18:19
В Минобороны предлагают снизить предельный возраст для призывников обратно до 25 лет - Фото
Минобороны Украины (Фото с открытых источников)

Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины предлагает уменьшить предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Такое решение в Минобороны объясняют отсутствием потребности в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет во время военного положения.

Среди причин уменьшения предельного призывного возраста называют также дополнительные финансовые расходы на медосмотры и увеличение очередей для прохождения ВВК.

Кроме того, из-за предельного призывного возраста 27 лет значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации, пишут в пресс-службе МО.

  • 16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.
  • 18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дія" не выдают и этот вопрос не обсуждается.
  • Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще не завершен.

Читайте также: Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до августа – решение Рады

Мілана Головань
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