В Минобороны предлагают снизить предельный возраст для призывников обратно до 25 лет

Министерство обороны совместно с Вооруженными Силами Украины предлагает уменьшить предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

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Такое решение в Минобороны объясняют отсутствием потребности в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет во время военного положения.

Среди причин уменьшения предельного призывного возраста называют также дополнительные финансовые расходы на медосмотры и увеличение очередей для прохождения ВВК.

Кроме того, из-за предельного призывного возраста 27 лет значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации, пишут в пресс-службе МО.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дія" не выдают и этот вопрос не обсуждается.

Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще не завершен.

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Мілана Головань

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