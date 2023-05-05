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ВЛК и очереди. Минобороны заявило о запуске системы электронной записи в пяти городах

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 16:01
ВЛК и очереди. Минобороны заявило о запуске системы электронной записи в пяти городах - Фото
Военный шеврон с малым гербом Украины (Фото - depositphotos.com)

Министерство обороны заявило о "первых шагах" по ликвидации очередей во время прохождения военнослужащими военно-лечебных комиссий. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила о запуске в тестовом режиме в некоторых регионах системы электронной записи к врачам.

Маляр опубликовала скриншот интерфейса системы электронной записи. По ее словам, после старта проекта начальник медчасти сможет заранее записывать бойцов на прохождение медосмотра или к конкретному врачу-специалисту – на нужный день и время.

ВЛК и очереди. Минобороны заявило о запуске системы электронной записи в пяти городах

"Потребности ждать в очередях не будет. Военнослужащие будут знать точное время, на которое необходимо прийти. Сейчас мы запустили проект в тестовом режиме в таких городах: Харьков, Львов, Киев, Винница и Одесса. Там сейчас больше всего людей проходят ВЛК", – отметила Маляр. 

Представительница оборонного ведомства добавила, что в планах – перевести все военно-лечебные комиссии на работу с электронной записью, что, по ее словам, произойдет в течение мая.

  • В феврале 2023 года в Минобороны анонсировали изменения в работе военно-лечебных комиссий, поскольку на фоне увеличения нагрузки на них во время мобилизации требуется модернизация системы.
  • В Минздраве сообщили LIGA.net, что ВЛК будут реформироваться по направлениям цифровизации, снижения нагрузки на членов комиссии и упрощения бюрократических процедур.
  • 11 апреля Рада проголосовала в первом чтении за законопроекты, направленные на упрощение оформления справки об обстоятельствах получения травмы или ранения.

Читайте также: Хаос с ВЛК. Что происходит, почему все плохо и что обещает власть

Оксана Житнюк
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