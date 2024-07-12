Статус учасника бойових дій можна буде оформити на порталі "Дія" – голова Мінцифри
Статус учасника бойових дій можна буде оформити на державному порталі "Дія", старт такій послузі дав Кабінет міністрів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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За його словами, скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус УБД просто на порталі "Дія".
Федоров додав: зараз, щоб подати документи на такий статус, потрібно звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини – а скоро це можна буде зробити через портал у "кілька кліків".
Таке нововведення спростить життя захисникам та зменшить навантаження на військові частини, а посвідчення УБД для військових і їхніх родин уже доступні у застосунку "Дія", зауважив міністр.
- У своїй колонці для LIGA.net голова Мінцифри анонсував п'ять послуг, які скоро з'являться у Дії: шлюб онлайн, електронне бронювання, свідоцтва про народження, шлюб, розлучення, зміну персональних даних, відображення дозволу на зброю та Дія.Підпис для юридичних осіб.
- Також у Дії відображатимуться медичні дані – можна буде обрати сімейного лікаря.
- На початку липня стартувало бета-тестування бронювання в Дії.
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