Статус учасника бойових дій можна буде оформити на порталі "Дія" – голова Мінцифри

Зараз для отримання УБД потрібно звертатися до спеціальної комісії або до військової частини

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Статус учасника бойових дій можна буде оформити на державному порталі "Дія", старт такій послузі дав Кабінет міністрів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, скоро захисники та захисниці зможуть оформити статус УБД просто на порталі "Дія".

Федоров додав: зараз, щоб подати документи на такий статус, потрібно звертатися або до спеціальної комісії, або до військової частини – а скоро це можна буде зробити через портал у "кілька кліків".

Таке нововведення спростить життя захисникам та зменшить навантаження на військові частини, а посвідчення УБД для військових і їхніх родин уже доступні у застосунку "Дія", зауважив міністр.

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