У Дії з'являться медичні дані – можна буде обрати сімейного лікаря

"Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час", – акцентував міністр цифрової трансформації

Ілюстративне фото: Depositphotos

У державному застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані – уряд ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він зазначив, що українці зможуть через Дію:

→ зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ);

→ змінити дані про себе в ЕСОЗ (наприклад, про новий номер телефону чи місце проживання);

→ обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.

"Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час", – акцентував Федоров.

Зокрема, раніше для зміни даних в ЕСОЗ людині потрібно було їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя (НСЗУ), а скоро така можливість з'явиться просто в застосунку, пояснив міністр.

Він анонсував, що далі функціонал ще розшириться, над сервісом працюють разом із Міністерством охорони здоров'я та НСЗУ.

29 травня був оголошений бета-тест функції реєстрації шлюбу у Дії.

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