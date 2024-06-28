У Дії з'являться медичні дані – можна буде обрати сімейного лікаря
У державному застосунку "Дія" відображатимуться медичні дані – уряд ухвалив відповідну постанову. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Він зазначив, що українці зможуть через Дію:
→ зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ);
→ змінити дані про себе в ЕСОЗ (наприклад, про новий номер телефону чи місце проживання);
→ обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.
"Не потрібно буде ходити в лікарню та витрачати на це час", – акцентував Федоров.
Зокрема, раніше для зміни даних в ЕСОЗ людині потрібно було їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя (НСЗУ), а скоро така можливість з'явиться просто в застосунку, пояснив міністр.
Він анонсував, що далі функціонал ще розшириться, над сервісом працюють разом із Міністерством охорони здоров'я та НСЗУ.
- 29 травня був оголошений бета-тест функції реєстрації шлюбу у Дії.
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