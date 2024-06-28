В Дие появятся медицинские данные – можно будет выбрать семейного врача

"Не нужно будет ходить в больницу и тратить на это время", – подчеркнул министр цифровой трансформации

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В государственном приложении "Дия" будут отображаться медицинские данные – правительство приняло соответствующее постановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Он отметил, что украинцы смогут через Дию:

→ зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ);

→ изменить данные о себе в ЭСОЗ (например, новый номер телефона или место жительства);

→ выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию.

"Не нужно будет ходить в больницу и тратить на это время", – подчеркнул Федоров.

В частности, раньше для изменения данных в ЭСОЗ человеку нужно было ехать в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья (НСЗУ), а скоро такая возможность появится прямо в приложении, пояснил министр.

Он анонсировал, что функционал еще расширится, над сервисом работают вместе с Министерством здравоохранения и НСЗУ.

29 мая был объявлен бета-тест функции регистрации брака в Дие.

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