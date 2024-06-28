В Дие появятся медицинские данные – можно будет выбрать семейного врача
В государственном приложении "Дия" будут отображаться медицинские данные – правительство приняло соответствующее постановление. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Он отметил, что украинцы смогут через Дию:
→ зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ);
→ изменить данные о себе в ЭСОЗ (например, новый номер телефона или место жительства);
→ выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию.
"Не нужно будет ходить в больницу и тратить на это время", – подчеркнул Федоров.
В частности, раньше для изменения данных в ЭСОЗ человеку нужно было ехать в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья (НСЗУ), а скоро такая возможность появится прямо в приложении, пояснил министр.
Он анонсировал, что функционал еще расширится, над сервисом работают вместе с Министерством здравоохранения и НСЗУ.
- 29 мая был объявлен бета-тест функции регистрации брака в Дие.
Читайте также: Бронирование работника в Действии займет около часа: детали от Минцифры