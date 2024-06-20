Бронирование работника в Дие займет около часа: детали от Минцифры

Для того чтобы быть забронированным, работник должен быть в реестре военнообязанных

Иллюстративное фото: Минобороны

Процесс бронирования работников в приложении "Дия" будет проходить в течение часа с момента подачи заявки руководителем, рассказала в эфире телемарафона заместитель директора Директората развития электронных услуг Минцифры Валерия Ткач. По ее словам, для этого работник, в частности, должен находиться в реестре военнообязанных.

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"Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет", – сказала Ткач, добавив, что весь процесс займет около часа.

Сам работник сможет увидеть информацию о "броне" в мобильном приложении "Резерв+" в военно-учетном документе.

На бронирование могут рассчитывать люди, которые:

→ работают на предприятиях, признанных критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивающих потребности сил обороны;

→ есть в перечне реестра военнообязанных;

→ имеют трудовые отношения, подтверждающие, что они действительно трудоустроены на предприятии.

В апреле премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных.

3 июня 2024 стало известно, что Кабинет министров готовит перечень специальностей и должностей, не подлежащих мобилизации.

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