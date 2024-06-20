Бронювання працівника у Дії займе близько години: деталі від Мінцифри
Ілюстративне фото: Міноборони

Процес бронювання працівників у застосунку "Дія" відбуватиметься протягом години з моменту подання заявки керівником, розповіла в ефірі телемарафону заступниця директора Директорату розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Ткач. За її словами, для цього працівник, зокрема, має бути у реєстрі військовозобов'язаних.

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"Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, будуть проведені всі необхідні перевірки. Керівник отримає інформацію щодо кожного працівника: чи заброньований він, чи ні", – сказала Ткач, додавши, що весь процес займе приблизно годину.

Сам працівник зможе побачити інформацію про "бронь" у мобільному застосунку "Резерв+" у військово-обліковому документі.

На бронювання можуть розраховувати люди, які:

працюють на підприємствах, які визнані критично важливими для функціонування економіки України або забезпечують потреби Сил оборони;

є у переліку реєстру військовозобов'язаних;

мають трудові відносини, які підтверджують, що вони дійсно працевлаштовані на підприємстві.

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