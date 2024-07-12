Статус участника боевых действий можно будет оформить на портале "Дия" – глава Минцифры

Сейчас для получения УБД нужно обращаться в специальную комиссию или в воинскую часть

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Статус участника боевых действий можно будет оформить на государственном портале "Дия", старт такой услуге дал Кабинет министров. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, скоро защитники и защитницы смогут оформить статус УБД прямо на портале "Дия".

Федоров добавил: сейчас, чтобы подать документы на такой статус, нужно обращаться либо в специальную комиссию, либо в воинскую часть – а скоро это можно будет сделать через портал в "несколько кликов".

Такое нововведение упростит жизнь защитникам и снизит нагрузку на воинские части, а удостоверения УБД для военных и их семей уже доступны в приложении "Дия", отметил министр.

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