Статус участника боевых действий можно будет оформить на портале "Дия" – глава Минцифры
Статус участника боевых действий можно будет оформить на государственном портале "Дия", старт такой услуге дал Кабинет министров. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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По его словам, скоро защитники и защитницы смогут оформить статус УБД прямо на портале "Дия".
Федоров добавил: сейчас, чтобы подать документы на такой статус, нужно обращаться либо в специальную комиссию, либо в воинскую часть – а скоро это можно будет сделать через портал в "несколько кликов".
Такое нововведение упростит жизнь защитникам и снизит нагрузку на воинские части, а удостоверения УБД для военных и их семей уже доступны в приложении "Дия", отметил министр.
- В своей колонке для LIGA.net глава Минцифры анонсировал пять услуг, которые скоро появятся в Дие: брак онлайн, электронное бронирование, свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных, отображение разрешения на оружие и Дия.Подпись юридических лиц.
- Также в Дие будут отображаться медицинские данные – можно будет выбрать семейного врача.
- В начале июля стартовало бета-тестирование бронирования в Дие.
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