Стефанчук заявив, що близько 20 нардепів мали стосунок до військової служби

Глава Верховної Ради не назвав прізвищ депутатів, які служать, "щоб когось не образити"

Руслан Стефанчук (Фото: Anna Szilagyi/EPA)

Близько 20 народних депутатів з чинного скликання Верховної Ради мали стосунок до військової служби. Про це заявив глава Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для Укрінформ.

"У теперішньому скликанні близько 20 народних депутатів мали своє відношення, в тій чи іншій формі, до служби. Я не буду нікого називати, щоб когось не образити, але це факт", – сказав він.

Стефанчук зазначив, що під мобілізацію потрапили "дуже багато" людей з апарату Ради, серед них одна людина загинула. Їй встановлено пам'ятну дошку на будівлі парламенту.

Також він розповів, що серед народних депутатів попереднього скликання є ті, хто загинув на війні. На їхню честь теж встановлені пам'ятні дошки.