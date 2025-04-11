Стефанчук заявил, что около 20 нардепов имели отношение к военной службе

Глава Верховной Рады не назвал фамилий депутатов, которые служат, "чтобы кого-то не обидеть"

Руслан Стефанчук (Фото: Anna Szilagyi/EPA)

Около 20 народных депутатов из действующего созыва Верховной Рады имели отношение к военной службе. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью для Укрінформ.

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"В нынешнем созыве около 20 народных депутатов имели свое отношение, в той или иной форме, к службе. Я не буду никого называть, чтобы кого-то не обидеть, но это факт", – сказал он.

Стефанчук отметил, что под мобилизацию попали "очень много" людей из аппарата Рады, среди них один человек погиб. Ему установлена памятная доска на здании парламента.

Также он рассказал, что среди народных депутатов предыдущего созыва есть те, кто погиб на войне. В их честь тоже установлены памятные доски.