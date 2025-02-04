Столтенберг повернеться до Мюнхенської конференції після служби в уряді Норвегії

Ексгенсек НАТО зазначив, що продовжить брати участь у діяльності Мюнхенської безпекової конференції, наскільки це дозволятиме його нова посада

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Призначення колишнього генсека НАТО Єнса Столтенберга міністром фінансів Норвегії відтерміновує, але не скасовує його раніше погоджену посаду очільника Мюнхенської безпекової конференції. Про це йдеться на сайті конференції.

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"Єнс Столтенберг, обраний новим головою Мюнхенської конференції з безпеки, отримав пропозицію стати міністром фінансів Норвегії. Після завершення своєї роботи на державній посаді він повернеться до керівництва конференцією", – йдеться у повідомленні.

Столтенберг висловив вдячність за тимчасове звільнення його від обов’язків, поки він "буде працювати на користь своєї країни". Він зазначив, що продовжить брати участь у діяльності Мюнхенської безпекової конференції, наскільки це дозволятиме його нова посада.

Президент Ради фундації конференції, Вольфганг Ішингер, похвалив Столтенберга за те, що той отримав пропозицію знову служити своїй країні.

"До його повернення з держслужби конференція буде у надійних руках – двоє чинних віцепрезидентів Бенедикт Франке і Райнер Рудольф та досвідчена рада директорів допоможуть вести роботу", – сказав він.