Столтенберг вернется к Мюнхенской конференции после службы в правительстве Норвегии

Он отметил, что продолжит участвовать в деятельности Мюнхенской конференции безопасности, насколько это будет позволять его новая должность

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга министром финансов Норвегии откладывает, но не отменяет его ранее согласованную должность главы Мюнхенской конференции безопасности. Об этом говорится на сайте конференции.

"Йенс Столтенберг, избранный новым главой Мюнхенской конференции по безопасности, получил предложение стать министром финансов Норвегии. После завершения своей работы на государственной должности он вернется к руководству конференцией", – говорится в сообщении.

Столтенберг выразил благодарность за временное освобождение его от обязанностей, пока он "будет работать в пользу своей страны". Он отметил, что продолжит участвовать в деятельности Мюнхенской конференции безопасности, насколько это будет позволять его новая должность.

Президент Совета фонда конференции, Вольфганг Ишингер, похвалил Столтенберга за то, что тот получил предложение снова служить своей стране.

"До его возвращения из госслужбы конференция будет в надежных руках – два действующих вице-президента Бенедикт Франке и Райнер Рудольф и опытный совет директоров помогут вести работу", – сказал он.