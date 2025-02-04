Маск назначен специальным госслужащим при Трампе. CNN узнал, что означает должность

Миллиардер не получает зарплату, сообщил источник, осведомленный о его трудоустройстве

Илон Маск (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Американский миллиардер Илон Маск официально назначен специальным государственным служащим под руководством президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Собеседник пояснил, что эта должность означает следующее: Маск – миллиардер, технологический предприниматель – не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим.

По данным министерства юстиции, специальным государственным служащим считается лицо, работающее или планирующее работать на правительство не более 130 дней в течение года.

Маск не получает зарплату, сообщил источник, знакомый с его трудоустройством. Также, по словам должностного лица, знакомого с ситуацией, он имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне.

Как специальный государственный служащий Маск подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, запрещающего госслужащим участвовать в решениях, которые могут повлиять на их финансовые интересы. Этот закон может применяться как по уголовным, так и по гражданским делам, но его соблюдение контролирует исключительно министерство юстиции.