Маск назначен специальным госслужащим при Трампе. CNN узнал, что означает должность
Американский миллиардер Илон Маск официально назначен специальным государственным служащим под руководством президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.
Собеседник пояснил, что эта должность означает следующее: Маск – миллиардер, технологический предприниматель – не является волонтером, но и не является штатным федеральным служащим.
По данным министерства юстиции, специальным государственным служащим считается лицо, работающее или планирующее работать на правительство не более 130 дней в течение года.
Маск не получает зарплату, сообщил источник, знакомый с его трудоустройством. Также, по словам должностного лица, знакомого с ситуацией, он имеет сверхсекретный допуск к государственной тайне.
Как специальный государственный служащий Маск подпадает под действие федерального закона о конфликте интересов, запрещающего госслужащим участвовать в решениях, которые могут повлиять на их финансовые интересы. Этот закон может применяться как по уголовным, так и по гражданским делам, но его соблюдение контролирует исключительно министерство юстиции.
- 13 ноября 2024 года Трамп объявил о назначении бизнесменов Маска и Вивека Рамасвами руководителями новосозданного Департамента эффективности правительства в своей администрации (DOGE). Предприниматели поддерживают идею более рационального использования государственных ресурсов и являются открытыми сторонниками реформ в госуправлении.
- Впрочем, Рамасвами позже отказался от должности.