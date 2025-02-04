Маск працює спеціальним держслужбовцем за Трампа. CNN дізнався, що означає посада

Мільярдер не отримує зарплату, повідомило джерело, обізнане з його працевлаштуванням

Ілон Маск (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно призначений спеціальним державним службовцем під керівництвом президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваного представника Білого дому.

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Співрозмовник пояснив, що ця посада означає наступне: Маск – мільярдер, технологічний підприємець – не є волонтером, але й не є штатним федеральним службовцем.

За даними міністерства юстиції, спеціальним державним службовцем вважається особа, яка працює або планує працювати на уряд не більш ніж 130 днів упродовж року.

Маск не отримує зарплату, повідомило джерело, обізнане з його працевлаштуванням. Також, за словами посадовця, знайомого із ситуацією, він має надсекретний допуск до державної таємниці.

Як спеціальний державний службовець Маск підпадає під дію федерального закону про конфлікт інтересів, який забороняє держслужбовцям брати участь у рішеннях, що можуть вплинути на їхні фінансові інтереси. Цей закон може застосовуватися як у кримінальних, так і в цивільних справах, але його дотримання контролює виключно міністерство юстиції.