WP: Рамасвамі не працюватиме з Маском у Департаменті ефективності уряду США

Відхід не пов’язаний з будь-якими розбіжностями зі співкерівником DOGE Ілоном Маском, заявив співрозмовник

Вівек Рамасвамі (Фото: Saul Loeb/EPA)

Американський підприємець індійського походження і колишній кандидат у президенти США Вівек Рамасвамі, відомий своєю антиукраїнською риторикою, планує відмовитися від посади в Департаменті ефективності уряду. Про це повідомила газета Washington Post із посиланням на неназваного співрозмовника, обізнаного з планами бізнесмена.

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Рамасвамі має намір відмовитися від своєї ролі співкерівника ініціативи президента США Дональда Трампа під назвою Департамент ефективності уряду (DOGE) перед тим, як подати заявку на посаду губернатора Огайо на початку наступного тижня.

Співрозмовник розповів, що відхід не пов’язаний з будь-якими розбіжностями зі співкерівником DOGE Ілоном Маском. Він додав, що Рамасвамі стало зрозуміло, що він не може балотуватися на посаду губернатора та одночасно бути співголовою новоствореного департаменту.

13 листопада 2024 року Трамп оголосив про призначення бізнесменів Маска та Рамасвамі очільниками новоствореного Департаменту ефективності уряду у своїй адміністрації. Підприємці підтримують ідею більш раціонального використання державних ресурсів та є відкритими прихильниками реформ у держуправлінні.