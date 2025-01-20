WP: Рамасвами не будет работать с Маском в Департаменте эффективности правительства США
Американский предприниматель индийского происхождения и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, известный своей антиукраинской риторикой, намерен отказаться от должности в Департаменте эффективности правительства. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с планами бизнесмена.
Рамасвами намерен отказаться от своей роли соруководителя инициативы президента США Дональда Трампа с названием Департамент эффективности правительства (DOGE) перед тем, как подать заявку на должность губернатора Огайо в начале следующей недели.
Собеседник рассказал, что уход не связан с какими-либо разногласиями с соруководителем DOGE Илоном Маском. Он добавил, что Рамасвами стало понятно, что он не может баллотироваться на должность губернатора и одновременно являться сопредседателем вновь созданного департамента.
13 ноября 2024 года Трамп объявил о назначении бизнесменов Маска и Рамасвами руководителями Департамента эффективности правительства в своей администрации. Предприниматели поддерживают идею более рационального использования государственных ресурсов и являются открытыми сторонниками реформ в госуправлении.
- 25 августа 2023 года Рамасвами, который выдвигался на пост президента США, выступил против помощи Украине, поскольку это "не отвечает интересам США", а его "план прекращения войны действительно будет лучше для Украины".
- 28 августа он заявил, что в случае избрания признает право России на оккупированные территории Украины, а также блокирует вступление Киева в НАТО.
- 9 ноября Рамасвами назвал президента Зеленского "нацистом".