WP: Рамасвами не будет работать с Маском в Департаменте эффективности правительства США

Уход не связан с какими-либо разногласиями с соруководителем DOGE Илоном Маском, заявил собеседник

Вовек Рамасвами (Фото: Saul Loeb/EPA)

Американский предприниматель индийского происхождения и бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, известный своей антиукраинской риторикой, намерен отказаться от должности в Департаменте эффективности правительства. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с планами бизнесмена.

Рамасвами намерен отказаться от своей роли соруководителя инициативы президента США Дональда Трампа с названием Департамент эффективности правительства (DOGE) перед тем, как подать заявку на должность губернатора Огайо в начале следующей недели.

Собеседник рассказал, что уход не связан с какими-либо разногласиями с соруководителем DOGE Илоном Маском. Он добавил, что Рамасвами стало понятно, что он не может баллотироваться на должность губернатора и одновременно являться сопредседателем вновь созданного департамента.

13 ноября 2024 года Трамп объявил о назначении бизнесменов Маска и Рамасвами руководителями Департамента эффективности правительства в своей администрации. Предприниматели поддерживают идею более рационального использования государственных ресурсов и являются открытыми сторонниками реформ в госуправлении.