Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

9 серпня суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням Нижньої лаври, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ та заповідником.

Тим самим суд відмовив у задоволенні позовних вимог УПЦ МП, яка й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Читайте також: На території Києво-Печерської лаври відновлять 500-річний Митрополичий сад — фото

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.