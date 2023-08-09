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Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт

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09.08.2023, 16:05
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт - Фото
Києво-Печерська лавра (Фото - LIGA.net)

Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору, укладеного між монастирем УПЦ та заповідником "Києво-Печерська лавра". Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

9 серпня суд визнав законним розірвання договору безоплатного користування приміщенням Нижньої лаври, укладеного між Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ та заповідником.

Тим самим суд відмовив у задоволенні позовних вимог УПЦ МП, яка й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

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Оксана Житнюк
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