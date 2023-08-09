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Суд признал законным расторжение договора между Лаврой и монастырем УПЦ МП – Минкульт

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09.08.2023, 16:05
Суд признал законным расторжение договора между Лаврой и монастырем УПЦ МП – Минкульт - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото - LIGA.net)

Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

9 августа суд признал законным расторжение договора безвозмездного пользования помещением Нижней лавры, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) УПЦ и заповедником.

Тем самым суд отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ МП, которая и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

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Оксана Житнюк
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