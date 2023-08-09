Суд признал законным расторжение договора между Лаврой и монастырем УПЦ МП – Минкульт
09.08.2023, 16:05
Киево-Печерская лавра (Фото - LIGA.net)
Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, заключенного между монастырем УПЦ и заповедником "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
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9 августа суд признал законным расторжение договора безвозмездного пользования помещением Нижней лавры, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (мужской монастырь) УПЦ и заповедником.
Тем самым суд отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ МП, которая и дальше хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить. 23 марта представители УПЦ МП обратились в суд из-за решения властей о расторжении договора аренды.
- 31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. В тот же день Ткаченко заявил, что подан иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии.
- 13 июня суд отказал УПЦ МП в доступе и богослужениях в Лавре.
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