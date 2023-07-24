Суд Швеції не відправив Грету Тунберг до в'язниці, але оштрафував за непокору поліції

Сьогодні, 24 липня, у Швеції суд засудив екоактивістку Грету Тунберг до штрафу за непокору поліції на мітингу минулого місяця. Один з варіантів покарання за таке правопорушення – позбавлення волі. Про це повідомляє AFP.

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Згідно з обвинувальним висновком, з яким ознайомилося AFP, 20-річна активістка "брала участь у демонстрації, яка порушила рух транспорту", і "відмовилася підкоритися наказу поліції залишити місце події".

"Це правильно, що я була в тому місці того дня, і це правильно, що я отримала наказ, який я не виконала, але я заперечую злочин", – сказала Тунберг у суді.

Тунберг сказала, що діяла за потребою, яка викликана "кліматичною кризою".

Після нетривалого судового розгляду суд, проте, встановив, що вона, як і раніше, несе відповідальність за свої дії, і засудив її до виплати штрафу у розмірі 1500 крон ($144) плюс ще 1000 крон до Шведського фонду допомоги жертвам злочинів.

Разом із Тунберг судили ще двох екоактивістів.

Група Ta Tillbaka Framtiden, або "Вимагаємо майбутнього", блокувала порт Мальме протягом шести днів у червні. Деякі протестувальники забиралися на дахи нафтових танкерів. Тунберг приєдналася до протестувальників 19 червня.

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