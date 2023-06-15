RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Грета Тунберг зненацька прийшла на мітинг за Україну і посміялася з ООН – відео видео

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 14:30
Відео: DW українською
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Шведська екоактивістка Грета Тунберг спонтанно доєдналася до мітингу проти екоциду в Україні. Протест організовували українці перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у німецькому місті Бонн. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тунберг заявила, що ця акція проводиться для України та проти вторгнення Росії та тих злочинів, які вона вчиняє.

Екоактивістка висловила солідарність та підтримку українцям.

"Усе, що я можу сказати [українцям]: ми підтримуємо вас, ми поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Будьте сильні, ми з вами солідарні", – сказала вона.

Тунберг розсміялась у відповідь на запитання щодо оцінки роботи ООН: "Не дуже високо [оцінюю], але так...[продовжує сміятись. – Ред.]".

Екоактивістка зауважила, що відповідальність щодо привернення уваги до катастрофи на Каховській ГЕС лежить не на українцях.

"Ця відповідальність лягає на решту світу, який є свідком цих жахливих подій. І не в останню чергу на Росію, яка насправді й вчиняє все це", – сказала Тунберг.

Вона також назвала "абсолютно жахливими" дії Росії, які вона робить зараз і вже тривалий час.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Унаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
  • 9 червня представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС поки що є "неясними", тому його відомство не може судити, чи є це воєнним злочином. В Офісі президента розкритикували таку позицію.

Читайте також: Грета Тунберг: Росія має бути покарана за екоцид в Україні

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаООНвоєнні злочиникаховська гесГрета Тунбергекоцид
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 