Шведська екоактивістка Грета Тунберг спонтанно доєдналася до мітингу проти екоциду в Україні. Протест організовували українці перед будівлею Організації Об'єднаних Націй у німецькому місті Бонн. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Тунберг заявила, що ця акція проводиться для України та проти вторгнення Росії та тих злочинів, які вона вчиняє.

Екоактивістка висловила солідарність та підтримку українцям.

"Усе, що я можу сказати [українцям]: ми підтримуємо вас, ми поруч, ми бачимо все, що відбувається. Увага всього світу зараз прикута до України та Росії. Ми не будемо мовчки стояти осторонь. Будьте сильні, ми з вами солідарні", – сказала вона.

Тунберг розсміялась у відповідь на запитання щодо оцінки роботи ООН: "Не дуже високо [оцінюю], але так...[продовжує сміятись. – Ред.]".

Екоактивістка зауважила, що відповідальність щодо привернення уваги до катастрофи на Каховській ГЕС лежить не на українцях.

"Ця відповідальність лягає на решту світу, який є свідком цих жахливих подій. І не в останню чергу на Росію, яка насправді й вчиняє все це", – сказала Тунберг.

Вона також назвала "абсолютно жахливими" дії Росії, які вона робить зараз і вже тривалий час.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Унаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

9 червня представник Офісу верховного комісара ООН з прав людини заявив, що обставини підриву Каховської ГЕС поки що є "неясними", тому його відомство не може судити, чи є це воєнним злочином. В Офісі президента розкритикували таку позицію.

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