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Грета Тунберг внезапно пришла на митинг за Украину и посмеялась над ООН – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 14:30
Видео: DW на украинском
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг спонтанно присоединилась к митингу против экоцида в Украине. Протест организовали украинцы перед зданием Организации Объединенных Наций в немецком городе Бонн. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Тунберг заявила, что эта акция проводится для Украины и против вторжения России и тех преступлений, которые она совершает.

Экоактивистка выразила солидарность и поддержку украинцам.

"Все, что я могу сказать [украинцам]: мы поддерживаем вас, мы рядом, мы видим все, что происходит. Внимание всего мира сейчас приковано к Украине и России. Мы не будем молча стоять в стороне. Будьте сильны, мы с вами солидарны", – сказала она.

Тунберг рассмеялась в ответ на вопрос об оценке работы ООН: "Не очень высоко [оцениваю], но да...[продолжает смеяться. – Ред.]".

Экоактивистка отметила, что ответственность по привлечению внимания к катастрофе на Каховской ГЭС лежит не на украинцах.

"Эта ответственность ложится на остальной мир, который является свидетелем этих ужасных событий. И не в последнюю очередь на Россию, которая на самом деле и делает все это", – сказала Тунберг.

Она также назвала "совершенно ужасающими" действия России, которые она совершает сейчас и уже длительное время.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 9 июня представитель Офиса верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что обстоятельства подрыва Каховской ГЭС пока "неясны", поэтому его ведомство не может судить, является ли это военным преступлением. В Офисе президента раскритиковали такую позицию.

Читайте также: Грета Тунберг: Россия должна быть наказана за экоцид в Украине

Артём Джерипа
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