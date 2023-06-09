UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Грета Тунберг: Россия должна быть наказана за экоцид в Украине

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 10:33
Грета Тунберг: Россия должна быть наказана за экоцид в Украине - Фото
Грета Тунберг (Фото - EPA)

Россия совершила экоцид в Украине и за это должна быть привлечена к ответственности. Об этом заявила в Twitter шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Тунберг перепостила запись официального Twitter Украины с видео взорванной Каховской ГЭС и написала, что "экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним злодеянием, относительно которого мир не может подобрать слова".

"Наши взоры вновь обращены на Россию, которая должна ответить за свои преступления", – написала она.

СПРАВКА. Грета Тунберг стала известна после экологических пикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата. 
  • В 2019 году журнал Time объявил Грету Тунберг "человеком года".
  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Читайте мнение: Пора звать Грету Тунберг. Последствия каховского подрыва коснутся всего мира

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадиверсияГрета Тунбергэкоцидкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 