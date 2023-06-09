Грета Тунберг: Россия должна быть наказана за экоцид в Украине

Россия совершила экоцид в Украине и за это должна быть привлечена к ответственности. Об этом заявила в Twitter шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

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Тунберг перепостила запись официального Twitter Украины с видео взорванной Каховской ГЭС и написала, что "экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения России в Украину является еще одним злодеянием, относительно которого мир не может подобрать слова".

"Наши взоры вновь обращены на Россию, которая должна ответить за свои преступления", – написала она.

СПРАВКА. Грета Тунберг стала известна после экологических пикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

В 2019 году журнал Time объявил Грету Тунберг "человеком года".

объявил Грету Тунберг "человеком года". Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

В Днепр попало более 150 тонн машинного масла.

7 июня Офис генпрокурора и Специализированная экологическая прокуратура сформировали правовую квалификацию по факту разрушения дамбы Каховской ГЭС – экоцид и нарушение законов и обычаев войны.

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