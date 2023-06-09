Грета Тунберг: Росія має бути покарана за екоцид в Україні
09.06.2023, 10:33
Грета Тунберг (Фото - EPA)
Росія зробила екоцид в Україні й за це має бути притягнута до відповідальності. Про це заявила у Twitter шведська екологічна активістка Грета Тунберг.
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Тунберг перепостила запис офіційного Twitter України з відео підірваної Каховською ГЕС і написала, що "екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним злочином, стосовно якого світ не знаходить слів".
"Наші погляди знову звернені на Росію, яка має відповісти за свої злочини", – написала вона.
ДОВІДКА. Грета Тунберг стала відома після екологічних пікетів у шведського парламенту. Її приклад наслідували школярі в інших країнах світу. Вони почали виходити на протести та вимагати від уряду боротися зі зміною клімату.
- У 2019 році журнал Time оголосив Грету Тунберг "людиною року".
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
- 7 червня Офіс генпрокурора та Спеціалізована екологічна прокуратура сформували правову кваліфікацію за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС – екоцид та порушення законів та звичаїв війни.
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