Грета Тунберг: Росія має бути покарана за екоцид в Україні

Росія зробила екоцид в Україні й за це має бути притягнута до відповідальності. Про це заявила у Twitter шведська екологічна активістка Грета Тунберг.

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Тунберг перепостила запис офіційного Twitter України з відео підірваної Каховською ГЕС і написала, що "екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним злочином, стосовно якого світ не знаходить слів".

"Наші погляди знову звернені на Росію, яка має відповісти за свої злочини", – написала вона.

ДОВІДКА. Грета Тунберг стала відома після екологічних пікетів у шведського парламенту. Її приклад наслідували школярі в інших країнах світу. Вони почали виходити на протести та вимагати від уряду боротися зі зміною клімату.

У 2019 році журнал Time оголосив Грету Тунберг "людиною року".

оголосив Грету Тунберг "людиною року". Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

7 червня Офіс генпрокурора та Спеціалізована екологічна прокуратура сформували правову кваліфікацію за фактом руйнування греблі Каховської ГЕС – екоцид та порушення законів та звичаїв війни.

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