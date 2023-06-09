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Грета Тунберг: Росія має бути покарана за екоцид в Україні

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 10:33
Грета Тунберг: Росія має бути покарана за екоцид в Україні - Фото
Грета Тунберг (Фото - EPA)

Росія зробила екоцид в Україні й за це має бути притягнута до відповідальності. Про це заявила у Twitter шведська екологічна активістка Грета Тунберг.

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Тунберг перепостила запис офіційного Twitter України з відео підірваної Каховською ГЕС і написала, що "екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну є ще одним злочином, стосовно якого світ не знаходить слів".

"Наші погляди знову звернені на Росію, яка має відповісти за свої злочини", – написала вона.

ДОВІДКА. Грета Тунберг стала відома після екологічних пікетів у шведського парламенту. Її приклад наслідували школярі в інших країнах світу. Вони почали виходити на протести та вимагати від уряду боротися зі зміною клімату.

Читайте думку: Пора звати Грету Тунберг. Наслідки каховського підриву торкнуться всього світу

Сергій Бережний
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