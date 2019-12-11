Time объявил "человека года"

Грета Тунберг (фото - EPA)

Журнал Time объявил шведскую эко-активистку Грету Тунберг человеком года. Об этом говорится на странице издания в Twitter.

"Грета Тунберг - сила молодости", - написано на обложке рядом с фото.

Человек года определяется изданием с 1927 года, традиционно его фото публикуется в последнем, декабрьском, номере журнала.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата.

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