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Time объявил "человека года"

Time объявил "человека года" - Фото
Грета Тунберг (фото - EPA)
11.12.2019, 15:21

Фото эко-активистки из Швеции будет опубликовано на обложке декабрьского номера

Журнал Time объявил шведскую эко-активистку Грету Тунберг человеком года. Об этом говорится на странице издания в Twitter.

"Грета Тунберг - сила молодости", - написано на обложке рядом с фото.

Человек года определяется изданием с 1927 года, традиционно его фото публикуется в последнем, декабрьском, номере журнала.

Справка. Грета Тунберг стала известна после эко-пикетов у шведского парламента. Ее примеру последовали школьники в других странах мира. Они начали выходить на протесты и требовать от правительства бороться с изменением климата. 

  • В октябре именем Тунберг назвали новый вид жука.
  • 4 декабря Тунберг в Стокгольме вручили премию "За целесообразное жизнеобеспечение". Премию в $105 000 можно потратить только на общественную деятельность.

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time человек года Грета Тунберг
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