Зеленский появился на обложке журнала TIME - фото

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

16 декабря выйдет выпуск американского журнала TIME с президентом Владимиром Зеленским на обложке, передает официальный Facebook-аккаунт журнала.

"Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", - написано на обложке.

В аннотации говорится, что Зеленский расскажет, как играет свою роль в крупнейшей политической драме в мире.

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Днями ранее Зеленский дал интервью сразу нескольким западным изданиям, среди которых был и журнал TIME. Президент рассказал о том, верит ли он лидеру РФ Владимиру Путину, что будет делать в случае провала нормандского саммита и, как следует поступать с пророссийски настроенными жителями Донбасса.

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