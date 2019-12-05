Зеленский появился на обложке журнала TIME - фото

16 декабря выйдет выпуск американского журнала TIME с президентом Владимиром Зеленским на обложке, передает официальный Facebook-аккаунт журнала.
"Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", - написано на обложке.
В аннотации говорится, что Зеленский расскажет, как играет свою роль в крупнейшей политической драме в мире.
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