Зеленский отреагировал на спорные заявления Макрона о НАТО

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский предпочитает не комментировать заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о ситуации в Организации Североатлантического договора, поскольку Украина не входит в состав блока. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

"Я не знаю, как он выразился. И не могу комментировать НАТО - мы не члены", - ответил президент на вопрос о том, как он отнесся к заявлению о "смерти мозга НАТО" от Макрона.

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Что касается слов президента Франции в духе "Россия - не враг НАТО", то, по словам Зеленского, лидеры Европы "гарантировали" ему, что санкции с России не снимут до тех пор, пока Украина не вернет все свои утраченные территории.

Ранее Зеленский заявил, что не согласен с тем, как вопрос выборов на Донбассе решили в Минске в феврале 2015 года ("сначала выборы - затем контроль над границей").

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