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Суд Швеции не отправил Грету Тунберг в тюрьму, но оштрафовал за неповиновение полиции

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24.07.2023, 15:29
Суд Швеции не отправил Грету Тунберг в тюрьму, но оштрафовал за неповиновение полиции - Фото
Грета Тунберг в суде 24 июля 2023 года (Фото: EPA)

Сегодня, 24 июля, в Швеции суд приговорил экоактивистку Грету Тунберг к штрафу за неподчинение полиции на митинге в прошлом месяце. Один из вариантов наказания за такое правонарушение – лишение свободы. Об этом сообщает AFP.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомилось AFP, 20-летняя активистка "участвовала в демонстрации, нарушившей движение транспорта", и "отказалась подчиниться приказу полиции покинуть место события".

"Это правильно, что я была в том месте в тот день, и это правильно, что я получила приказ, который я не выполнила, но я отрицаю преступление", – сказала Тунберг в суде.

Тунберг сказала, что действовала по необходимости, которая вызвана "климатическим кризисом".

После непродолжительного судебного разбирательства суд, тем не менее, установил, что она по-прежнему несет ответственность за свои действия, и приговорил ее к выплате штрафа в размере 1500 крон ($144) плюс еще 1000 крон в Шведский фонд помощи жертвам преступлений.

Вместе с Тунберг судили еще двоих экоактивистов.

  • Группа Ta Tillbaka Framtiden, или "Требуем будущего" блокировала порт Мальме в течение шести дней в июне. Некоторые протестующие забирались на крыши нефтяных танкеров. Тунберг присоединилась к протестующим 19 июня.

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Наталья Медведева
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экологияГрета Тунберг
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