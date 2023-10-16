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Суд у Рівненській області звільнив чоловіка, який вдарив поліціянта - він задонатив на ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 22:00
Суд у Рівненській області звільнив чоловіка, який вдарив поліціянта - він задонатив на ЗСУ - Фото
Рівненський апеляційний суд (Фото: Вікіпедія)

У Рівненській області за донат на рахунок Збройних Сил України звільнили від покарання чоловіка, який вдарив по обличчю поліціянта у 2020 році. Про це повідомили у пресслужбі Рівненського апеляційного суду.

Зазначається, що внесок обвинувачуваного на армію врахували як пом'якшувальну обставину. 

За даними слідства, у 2020 році чоловік дав ляпаса поліціянту, який був при виконанні службових обов’язків.

10 травня 2023 року місцевий суд визнав того винним та засудив на два роки тюрми.

До винесення вироку чоловік перебував під домашнім арештом, тоді й оскаржив рішення суду.

Частково проти задоволення апеляційної скарги виступила прокурор, наполягаючи на зміні вироку в частині призначеного покарання, зменшивши його до мінімального — одного року обмеження волі.

Апеляційний суд також врахував, що обвинувачений "не притягувався ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності та в добровільному порядку відшкодував потерпілому матеріальну і моральну шкоду, визнав вину, розкаявся і перепросив перед поліціянтом".

38-річний обвинувачуваний також позитивно характеризується за місцем проживання, опікується хворою матір’ю-пенсіонеркою та займається суспільно-корисною працею, додають у суді.

Щобільше, обвинувачений добровільно вніс на рахунок ЗСУ благодійний внесок у розмірі 30 000 гривень.

Зважаючи на всі ці обставини, Рівненський апеляційний суд звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання.

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Мілана Головань
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