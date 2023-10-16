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Суд в Ровенской области освободил мужчину, ударившего полицейского - он задонатил на ВСУ

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16.10.2023, 22:00
Суд в Ровенской области освободил мужчину, ударившего полицейского - он задонатил на ВСУ - Фото
Ровенский апелляционный суд (Фото: Википедия)

В Ровенской области за донат на счет Вооруженных Сил Украины освободили от наказания мужчину, который ударил по лицу полицейского в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенского апелляционного суда.

Отмечается, что вклад обвиняемого в армию учли как смягчающее обстоятельство.

По данным следствия, в 2020 году мужчина дал пощечину полицейскому, который был при исполнении служебных обязанностей.

10 мая 2023 года местный суд признал того виновным и осудил на два года тюрьмы.

До вынесения приговора мужчина находился под домашним арестом, тогда и обжаловал решение суда.

Частично против удовлетворения апелляционной жалобы выступила прокурор, настаивая на изменении приговора в части назначенного наказания, уменьшив его до минимального – одного года ограничения свободы.

Апелляционный суд также учел, что обвиняемый "не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности и в добровольном порядке возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб, признал вину, раскаялся и извинился перед полицейским".

38-летний обвиняемый также положительно характеризуется по месту жительства, занимается больной матерью-пенсионером и занимается общественно-полезным трудом, добавляют в суде.

Более того, обвиняемый добровольно внес на счет ВСУ благотворительный взнос в размере 30 000 гривен.

Судя по всем этим обстоятельствам, Ровенский апелляционный суд освободил мужчину от отбывания назначенного наказания.

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Милана Головань
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