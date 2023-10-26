Судитимуть організатора та двох учасників "п’яних вечірок": що їм інкримінують

Судитимуть організатора та двох учасників "п’яних вечірок", які знущалися з дівчат і фільмували це на відео. Про це повідомив Офіс генпрокурора.

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Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства стосовно трьох потерпілих, одна з яких на час вчинення злочину була неповнолітньою. Також йому інкримінують виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру і хуліганство.

Один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, і в хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих.

Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства стосовно однієї з потерпілих.

За даними слідства, обвинувачені запрошували дівчат до орендованої квартири, де разом розпивали алкогольні напої, доводячи їх до безпорадного стану. Вони робили фото і відео порнографічного характеру за участі дівчат, а відзнятий контент викладали у Telegram-канал і соцмережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Ця історія сколихнула соцмережі наприкінці січня 2023 року, після чого до учасників вечірок пришли з обшуками.

3 лютого суд відправив під арешт двох чоловіків, які влаштовували "п'яні вечірки" у столиці. Це Андрій Ярина та Ярослав Домбровський.

22 березня ще одного 21-річного блогера повідомили про підозру.

30 березня підозрюваних Ярослава Домбровського та Олега Захарова випустили під заставу в розмірі 402 000 грн з кожного.

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