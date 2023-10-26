Будут судить организатора и двух участников "пьяных вечеринок": что им инкриминируют

Будут судить организатора и двух участников "пьяных вечеринок", которые издевались над девушками и снимали это на видео. Об этом сообщил Офис генпрокурора.

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Организатору вечеринок инкриминировано совершение сексуального насилия в отношении трех потерпевших, одна из которых на время совершения преступления была несовершеннолетней. Также ему инкриминируют изготовление, хранение и распространение изображений порнографического характера и хулиганство.

Один из участников обвиняется в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера в сговоре с организатором и в хулиганстве, сопровождавшемся исключительным цинизмом, в отношении одной из потерпевших.

Другого участника вечеринок будут судить за совершение сексуального насилия в отношении одной из потерпевших.

По данным следствия, обвиняемые приглашали девушек в арендуемую квартиру, где вместе распивали алкогольные напитки, доводя их до беспомощного состояния. Они делали фото и видео порнографического характера с участием девушек, а отснятый контент выкладывали в Telegram-канал и соцсети, оставляя унизительные подписи и комментарии.

Эта история всколыхнула соцсети в конце января 2023 года, после чего к участникам вечеринок пришли с обысками.

3 февраля суд отправил под арест двух мужчин, устраивавших "пьяные вечеринки" в столице. Это Андрей Ярина и Ярослав Домбровский.

22 марта еще одному 21-летнему блогеру сообщили о подозрении.

30 марта подозреваемых Ярослава Домбровского и Олега Захарова выпустили под залог в размере 402 000 грн с каждого.

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