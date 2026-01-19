У командувача Повітряних сил новий заступник, який відповідає за мале ППО: ним став "Лазарь"

Павло "Лазар" Єлізаров (Фото: Telegram Михайла Федорова)

Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру на посаду нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який опікуватиметься системою малої протиповітряної оборони. Про це глава держави розповів у своїх соцмережах. Згодом стало відомо, що посаду отримав полковник Павло "Лазар" Єлізаров.

Зеленський повідомив, що вони з Федоровим погодили кадрові рішення, що "мають посилити наш захист".

Зокрема, йдеться про кандидата на посаду заступника командувача ПС. За словами президента, його завданням буде трансформувати застосування дронів-перехоплювачів, роботу мобільних вогневих груп та інших з'єднань у такий спосіб, щоб "це було ефективно на сто відсотків".

Також глава держави повідомив про продовження аудиту постачання озброєнь і необхідного обладнання до армії, зауваживши, що має бути гарантована кількість безпілотників для всіх бойових бригад.

"Третє – продовжуємо розбудову системи технологічного контролю за полем бою та реальним знищенням окупанта. Завдання – запуск інструментів для максимально оперативного аналізу кожного удару ворога, кожної нашої бойової операції", – додав Зеленський.

ОНОВЛЕНО. Президент повідомив у вечірньому зверненні, що новим заступником командувача ПС стане Павло Єлізаров (позивний Лазар), який очолює окремий загін спеціального призначення Національної гвардії Lasar's group ("Група Лазаря", "Лазар").

"В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", – зазначив глава держави стосовно малої ППО.

Міністр оборони Федоров зауважив, що під керівництвом Єлізарова Lasar’s group став одним з найбільш результативних підрозділів у Силах оборони.

"Саме ця команда знищила техніки ворога на понад $13 млрд. Кожен п’ятий знищений російський танк — результат їхньої роботи. Підрозділ стабільно в топі рейтингу "Армії дронів. Бонус", лише в грудні — 364 гармати та 12 реактивних систем залпового вогню", – зауважив чиновник.

За його словами, тепер завданням військового буде масштабувати цей досвід і збудувати "систему, яка працює не точково, а на рівні всієї країни".

Також Федоров анонсував нові кадрові призначення найближчим часом.

