"У тому числі кадрові". Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах після атак Росії
Президент Володимир Зеленський анонсував зміни стосовно Повітряних сил ЗСУ, у тому числі кадрові, після російських ударів по українській енергосистемі.
"Є окремі доручення для міністра оборони [Михайла Федорова] щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення", - заявив глава держави за результатами спеціального енергетичного селектора.
Уже у відеозверненні Зеленський уточнив, що вони з Федоровим "проговорили по роботі протиповітряної оборони, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки".
Глава держави зазначив, що всі дії окупантів мають аналізуватися "до кожної деталі", додавши, що українська протидія та захист мають "стати значно сильніше".
"Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові", – пояснив президент.
- У грудні 2025 року, після масованих атак РФ по Одеській області, Зеленський анонсував заміну глави Повітряного командування "Південь" Карпенка. Згодом президенту представили кандидатів на цю посаду.
