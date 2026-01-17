"У тому числі кадрові". Зеленський анонсував зміни у Повітряних силах після атак Росії

Глава України повідомив, що будуть рішення для зміцнення системи захисту України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни стосовно Повітряних сил ЗСУ, у тому числі кадрові, після російських ударів по українській енергосистемі.

"Є окремі доручення для міністра оборони [Михайла Федорова] щодо роботи Повітряних сил та захисту неба. Будуть рішення", - заявив глава держави за результатами спеціального енергетичного селектора.

Уже у відеозверненні Зеленський уточнив, що вони з Федоровим "проговорили по роботі протиповітряної оборони, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки".

Глава держави зазначив, що всі дії окупантів мають аналізуватися "до кожної деталі", додавши, що українська протидія та захист мають "стати значно сильніше".

"Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові", – пояснив президент.