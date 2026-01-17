"В том числе кадровые". Зеленский анонсировал изменения в Воздушных силах после атак России

Глава Украины сообщил, что будут решения для укрепления системы защиты Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский анонсировал изменения насчет Воздушных сил ВСУ, в том числе кадровые, после российских ударов по украинской энергосистеме.

"Есть отдельные поручения для министра обороны [Михаила Федорова] относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения", – заявил глава государства по результатам специального энергетического селектора.

Уже в видеообращении Зеленский уточнил, что они с Федоровым "проговорили по работе противовоздушной обороны, по проверке последствий ударов и обстоятельств каждой российской атаки".

Глава государства отметил, что все действия оккупантов должны анализироваться "до каждой детали", добавив, что украинское противодействие и защита должны "стать значительно сильнее".

"Это будет. Решения тоже будут, которые необходимы, чтобы изменить систему нашей защиты. В том числе кадровые", – пояснил президент.