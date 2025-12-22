Зеленскому представили кандидатов на главу ПвК "Юг" – готовятся решения

Ставка (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президенту Владимиру Зеленскому предоставили несколько кандидатур на должность командующего Воздушным командованием "Юг". На фронте Силы обороны планируют держать текущую динамику, сообщил президент после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Он не назвал имена вероятных кандидатов, но отметил, что решения уже готовятся.

В последние недели, по словам президента, российская армия ощутимо увеличила интенсивность атак. Но вместе с этим возросло и количество потерь врага.

"Будем и в дальнейшем поддерживать именно такую динамику: если россияне не вкладываются в процесс переговоров на сто процентов серьезно и направляют свои ресурсы на затягивание и расширение войны, мы будем на это реагировать вполне логично – нашими ответными действиями", – отметил Зеленский.

Он заслушал доклады военных по "дипстрайкам", а главком Александр Сырский доложил о потребностях и обеспечении Сил обороны.

"Отдельно и подробно обсудили состояние противовоздушной обороны, прикрытие фронта и наших регионов, в частности Одесской области, средствами ПВО", – резюмировал Зеленский.