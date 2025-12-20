Зеленский: Разбираемся с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области
Президент Владимир Зеленский обсудит судьбу лиц, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским. Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.
По его словам, было несколько совещаний в телефонном режиме по ситуации в регионе после российских обстрелов. Было поручено обеспечить людей необходимым, в частности продуктами, медицинскими препаратами и топливом.
Зеленский отказался раскрывать детали шагов, которые будут предприняты для ликвидации последствий атак. На месте работает заместитель главы Офиса президента Виктор Микита и докладывает главе государства.
Кроме этого, на месте уже должен быть вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он также отвечает за это направление.
"Все делают свое дело. Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области. Ну здесь оставьте нам этот диалог, пожалуйста, между мной и главкомом", – добавил президент.
- Вечером 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле села Маяки, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана возле Маяков.
- 19 декабря Свириденко, комментируя российские удары по мосту, который соединяет Одессу и Измаил, заверила, что ценовых колебаний в регионе не будет.
