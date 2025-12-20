Зеленский: Разбираемся с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области

Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский обсудит судьбу лиц, которые отвечают за противовоздушную оборону Одесской области с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Александром Сырским. Об этом глава государства сообщил на брифинге в Киеве с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

По его словам, было несколько совещаний в телефонном режиме по ситуации в регионе после российских обстрелов. Было поручено обеспечить людей необходимым, в частности продуктами, медицинскими препаратами и топливом.

Зеленский отказался раскрывать детали шагов, которые будут предприняты для ликвидации последствий атак. На месте работает заместитель главы Офиса президента Виктор Микита и докладывает главе государства.

Кроме этого, на месте уже должен быть вице-премьер-министр – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Он также отвечает за это направление.

"Все делают свое дело. Разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области. Ну здесь оставьте нам этот диалог, пожалуйста, между мной и главкомом", – добавил президент.