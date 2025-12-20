Зеленський: Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини

Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський обговорить долю осіб, які відповідають за протиповітряну оборону Одеської області з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським. Про це глава держави повідомив на брифінгу в Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.

За його словами, було кілька нарад в телефонному режимі щодо ситуації в регіоні після російських обстрілів. Було доручено забезпечити людей необхідним, зокрема продуктами, медичними препаратами та пальним.

Зеленський відмовився розкривати деталі кроків, які будуть зроблені для ліквідації наслідків атак. На місці працює заступник глави Офісу президента Віктор Микита й доповідає главі держави.

Крім цього, на місці вже має бути віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він також відповідає за цей напрямок.

"Всі роблять свою справу. Розбираємося також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини. Ну тут залиште нам цей діалог, будь ласка, між мною та головкомом", – додав президент.