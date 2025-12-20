Зеленський: Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини
Президент Володимир Зеленський обговорить долю осіб, які відповідають за протиповітряну оборону Одеської області з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським. Про це глава держави повідомив на брифінгу в Києві з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
За його словами, було кілька нарад в телефонному режимі щодо ситуації в регіоні після російських обстрілів. Було доручено забезпечити людей необхідним, зокрема продуктами, медичними препаратами та пальним.
Зеленський відмовився розкривати деталі кроків, які будуть зроблені для ліквідації наслідків атак. На місці працює заступник глави Офісу президента Віктор Микита й доповідає главі держави.
Крім цього, на місці вже має бути віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він також відповідає за цей напрямок.
"Всі роблять свою справу. Розбираємося також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини. Ну тут залиште нам цей діалог, будь ласка, між мною та головкомом", – додав президент.
- Увечері 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту біля села Маяки, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману біля Маяків.
- 19 грудня Свириденко, коментуючи російські удари по мосту, який сполучає Одесу та Ізмаїл, запевнила, що цінових коливань у регіоні не буде.
Коментарі (0)