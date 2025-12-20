Зеленский на фоне обстрелов анонсировал замену главы Воздушного командования "Юг"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

После массированных обстрелов Одесской области в последние недели президент Владимир Зеленский планирует замену главы Воздушного командования "Юг", должность сейчас занимает генерал-майор Дмитрий Карпенко. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов в чате Офиса президента.

Зеленский, комментируя последние удары по Одесской области, сказал, что цель россиян – сеять хаос, давить морально на одесситов, чтобы у людей не было топлива и продуктов.

"Абсолютно понятно, почему это происходит сегодня. Безусловно, мы будем бороться за логистику каждого нашего региона, если честно", – добавил президент.

Он рассказал, что противовоздушная оборона Одесской области будет усилена. Кроме того, будет заменено командование.

"Я сегодня проговорил этот вопрос о замене командующего ВК "Юг" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что нужно реагировать вовремя, быстро, как бы нам ни было трудно. Надо максимально защищать людей, защищать максимально Одессу и другие наши регионы", – сказал президент.

Карпенко занимает должность командующего ВК "Юг" с 2022 года.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что обсудит с Сырским судьбу лиц, отвечающих за противовоздушную оборону.

Оккупанты последние недели массированно атакуют энергетику и инфраструктурные объекты региона. В частности, 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле села Маяки, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана.