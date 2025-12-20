Зеленський на тлі обстрілів Одещини анонсував заміну глави Повітряного командування "Південь"
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Після масованих обстрілів Одеської області останніми тижнями президент Володимир Зеленський планує заміну очільника Повітряного командування "Південь", посаду наразі обіймає генерал-майор Дмитро Карпенко. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

Зеленський, коментуючи останні удари по Одеській області, сказав, що ціль росіян – сіяти хаос, тиснути морально на одеситів, щоб у людей не було пального та продуктів.

"Абсолютно зрозуміло, чому це відбувається сьогодні. Безумовно, ми будемо боротися за логістику кожного нашого регіону, якщо чесно", – додав президент.

Він розповів, що протиповітряна оборона Одеської області буде посилена. Крім цього, буде замінено командування.

"Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, хай би як нам було важко. Треба максимально захищати людей, захищати максимально Одесу й інші наші регіони", – сказав президент.

Карпенко обіймає посаду командувача ПвК "Південь" з 2022 року.

  • Раніше цього самого дня Зеленський заявив, що обговорить із Сирським долю осіб, які відповідають за протиповітряну оборону.
  • Окупанти останні тижні масовано атакують енергетику та інфраструктурні об’єкти регіону. Зокрема, 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала мостом біля села Маяки, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману.
