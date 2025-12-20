Зеленський на тлі обстрілів Одещини анонсував заміну глави Повітряного командування "Південь"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Після масованих обстрілів Одеської області останніми тижнями президент Володимир Зеленський планує заміну очільника Повітряного командування "Південь", посаду наразі обіймає генерал-майор Дмитро Карпенко. Про це він розповів, відповідаючи на запитання журналістів у чаті Офісу президента.

Зеленський, коментуючи останні удари по Одеській області, сказав, що ціль росіян – сіяти хаос, тиснути морально на одеситів, щоб у людей не було пального та продуктів.

"Абсолютно зрозуміло, чому це відбувається сьогодні. Безумовно, ми будемо боротися за логістику кожного нашого регіону, якщо чесно", – додав президент.

Він розповів, що протиповітряна оборона Одеської області буде посилена. Крім цього, буде замінено командування.

"Я сьогодні проговорив це питання щодо заміни командувача ПвК "Південь" Карпенка. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, хай би як нам було важко. Треба максимально захищати людей, захищати максимально Одесу й інші наші регіони", – сказав президент.

Карпенко обіймає посаду командувача ПвК "Південь" з 2022 року.

Раніше цього самого дня Зеленський заявив, що обговорить із Сирським долю осіб, які відповідають за протиповітряну оборону.

Окупанти останні тижні масовано атакують енергетику та інфраструктурні об’єкти регіону. Зокрема, 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала мостом біля села Маяки, – від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено. Через атаку було перекрито трасу в районі Дністровського лиману.