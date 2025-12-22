Зеленському представили кандидатів на очільника ПвК "Південь" – готуються рішення

Президент провів Ставку, де обговорили питання фронту та прзначення нового командувача ПвК "Південь"

Ставка (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президенту Володимиру Зеленському надали кілька кандидатур на посаду командувача Повітряного командування "Південь". На фронті Сили оборони планують тримати поточну динаміку, повідомив президент після засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Він не назвав імена ймовірних кандидатів, але зазначив, що рішення вже готуються.

Останніми тижнями, за словами президента, російська армія відчутно збільшила інтенсивність атак. Але водночас зросла і кількість втрат ворога.

"Будемо й надалі підтримувати саме таку динаміку: якщо росіяни не вкладаються в процес перемовин на сто відсотків серйозно та спрямовують свої ресурси на затягування і розширення війни, ми будемо на це реагувати цілком логічно – нашими діями у відповідь", – зазначив Зеленський.

Він заслухав доповіді військових щодо "дипстрайків", а головком Олександр Сирський доповів про потреби та забезпечення Сил оборони.

"Окремо і детально обговорили стан протиповітряної оборони, прикриття фронту та наших регіонів, зокрема Одещини, засобами ППО", – резюмував Зеленський.