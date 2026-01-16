Федоров: Розподіл дронів для ЗСУ перевели у "цифру" – тепер постачання у два-три рази швидше
Міністерство оборони оцифрувало розподіл безпілотників у ЗСУ, завдяки чому підрозділи зможуть швидше отримуватимуть дрони, заявив новий глава відомства Михайло Федоров.
"Швидка логістика засобів ураження ворога — ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. "Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА", – написав він.
Федоров зазначив, що МО увело в дію "повністю автоматизований" розподіл безпілотників між військовими частинами.
За словами чиновника, тепер час від постачання безпілотника на склад до отримання його військовими скоротився у два-три рази – й становить близько до одного дня.
Міністр додав, що за допомогою автоматизації оборонне відомство отримує якісні дані, які дозволяють:
→ переглядати заяви підрозділів у режимі реального часу у єдиній системі;
→ знати обсяг безпілотників на складах;
→ "формувати наряди на видачу [дронів] за лічені хвилини";
→ планувати поставки без затримок та дублювання.
Міністр також додав, що ця система включає весь ланцюг постачання БпЛА – від закупівлі до передання захисникам.
"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави – прозорий контроль поставок", – підсумував чиновник.
- 14 січня, після призначення Федорова, президент Зеленський заявив, що новий міністр оборони матиме пріоритети щодо ППО, розвитку військових технологій та забезпечення фронту, а також розв'язання проблем з ТЦК.
