Федоров: Розподіл дронів для ЗСУ перевели у "цифру" – тепер постачання у два-три рази швидше

Новопризначений міністр оборони розповів про автоматизовану систему постачання безпілотників для військових

Український військовий з дроном (Ілюстративне фото: 35 окрема бригада морської піхоти)

Міністерство оборони оцифрувало розподіл безпілотників у ЗСУ, завдяки чому підрозділи зможуть швидше отримуватимуть дрони, заявив новий глава відомства Михайло Федоров.

"Швидка логістика засобів ураження ворога — ключовий виклик для ефективності підрозділів на полі бою. "Ручний" розподіл дронів між частинами спричиняв низку проблем: дублювання заявок, повільна видача, помилки через людський фактор, неактуальні дані. Військові не могли планувати операції без чіткого розуміння термінів отримання БпЛА", – написав він.

Федоров зазначив, що МО увело в дію "повністю автоматизований" розподіл безпілотників між військовими частинами.

За словами чиновника, тепер час від постачання безпілотника на склад до отримання його військовими скоротився у два-три рази – й становить близько до одного дня.

Міністр додав, що за допомогою автоматизації оборонне відомство отримує якісні дані, які дозволяють:

→ переглядати заяви підрозділів у режимі реального часу у єдиній системі;

→ знати обсяг безпілотників на складах;

→ "формувати наряди на видачу [дронів] за лічені хвилини";

→ планувати поставки без затримок та дублювання.

Міністр також додав, що ця система включає весь ланцюг постачання БпЛА – від закупівлі до передання захисникам.

"Для військових це означає швидше постачання й точніше планування. Для держави – прозорий контроль поставок", – підсумував чиновник.